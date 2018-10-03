2018-10-03T12:48:20+03:00
Общество

Совфед одобрил уголовное наказание за отказ в найме лиц предпенсионного возраста

Теперь данный законопроект должен подписать президент России Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсиюПод предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсиюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Совет Федерации России одобрил законопроект, который предусматривает введение уголовного наказания за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста или их увольнение. Соответствующее решение было принято в среду, 3 октября.

Теперь документ должен поступить на подпись президенту РФ Владимиру Путин.

Напомним, что именно он внес данный проект на рассмотрение Госдумы и предложил добавить поправки в Уголовный кодекс.

Согласно документу, за беспричинное увольнение или отказ в найме гражданина, которому до пенсии осталось не более пяти лет, предусматривается штраф в размере 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

Сайт kp.ru писал о том, что 25 сентября данную инициативу уже одобрила Госдума в третьем и окончательном чтении. Ожидается, что новая статья защитит пожилых сотрудников и поможет им сохранить рабочие места.

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