2018-10-03T20:02:36+03:00
В мире

США объявили о расторжении договора о дружбе с Ираном

В Вашингтоне связали данное решение с обращением Тегерана в международный суд ООН в июле этого года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 3 октября, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Соединенные Штаты разрывают договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году. Причем, по его мнению, это решение надо было принять еще 39 лет назад.

Как подчеркнул глава Госдепа, Вашингтон пошел на такой шаг в связи с обращением Тегерана в международный суд ООН в июле текущего года, в котором обвинил США в нарушении соглашения о дружбе, экономических отношениях и консульских правах. Дело в том, что в Штатах считают, что исламская республика «злоупотребляет международным судом в политических и пропагандистских целях».

«Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности», - приводит слова Помпео Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США. В частности, суд потребовал от Вашингтона остановить действие ряда санкций в отношении Тегерана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Прочная основа двусторонних отношений»: Путин отметил важность культурных связей России и Австрии
Илюмжинов поздравил Дворковича с избранием президентом Международной шахматной федерации
В Госдуме напомнили Украине о возможном возвращении РФ в ПАСЕ
Военный самолет США разбился в Афганистане
Военные разведчики водрузили флаг ОДКБ на вершину пика Нурсултан
В столице может появиться еще один железнодорожный вокзал возле «Москва-Сити»
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга
В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи
В Греции началось уголовное преследование россиянина Винника
В США рассказали о подозреваемом в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон
Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»
Сообщение о бомбе в здании Мособлсуда оказалось ложным