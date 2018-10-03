США объявили о расторжении договора о дружбе с Ираном

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-03T20:02:36+03:00

В Вашингтоне связали данное решение с обращением Тегерана в международный суд ООН в июле этого года

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В среду, 3 октября, госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что Соединенные Штаты разрывают договор о дружбе с Ираном, который был подписан в 1955 году. Причем, по его мнению, это решение надо было принять еще 39 лет назад.

Как подчеркнул глава Госдепа, Вашингтон пошел на такой шаг в связи с обращением Тегерана в международный суд ООН в июле текущего года, в котором обвинил США в нарушении соглашения о дружбе, экономических отношениях и консульских правах. Дело в том, что в Штатах считают, что исламская республика «злоупотребляет международным судом в политических и пропагандистских целях».

«Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности», - приводит слова Помпео Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее международный суд ООН частично удовлетворил ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США. В частности, суд потребовал от Вашингтона остановить действие ряда санкций в отношении Тегерана.