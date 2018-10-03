2018-10-03T14:31:06+03:00
В мире

Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США по поводу санкций

По мнению Тегерана, действия Вашингтона нарушают положения договора о дружбе, экономических связях и консульских правах
Екатерина БОЛГОВА
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Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к СШАМеждународный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к СШАФото: REUTERS
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Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США по поводу возобновления санкций. Тегеран считает, что действия Вашингтона нарушают договор о дружбе, экономических связях и консульских правах.

Суд принял предварительное постановление, согласно которому США и Иран не приложили достаточных усилий для дипломатического урегулирования спора. Кроме того, рекомендовано обеим странам воздержаться от действий, которые могут ухудшить обстановку.

В решении суда отмечается, что в соответствии с положениями договора о дружбе от 1955 года, Вашингтон должен "устранить все преграды", которые сложились после 8 мая 2018 года, для экспорта в Иран "медикаментов и медицинского оборудования, минеральных удобрений и других товаров".

Также, согласно постановлению суда, США не должны мешать выдаче лицензий и разрешений, а также останавливать платежи, касающиеся названных товаров и услуг.

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