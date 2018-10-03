Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США по поводу санкций
Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США по поводу возобновления санкций. Тегеран считает, что действия Вашингтона нарушают договор о дружбе, экономических связях и консульских правах.
Суд принял предварительное постановление, согласно которому США и Иран не приложили достаточных усилий для дипломатического урегулирования спора. Кроме того, рекомендовано обеим странам воздержаться от действий, которые могут ухудшить обстановку.
В решении суда отмечается, что в соответствии с положениями договора о дружбе от 1955 года, Вашингтон должен "устранить все преграды", которые сложились после 8 мая 2018 года, для экспорта в Иран "медикаментов и медицинского оборудования, минеральных удобрений и других товаров".
Также, согласно постановлению суда, США не должны мешать выдаче лицензий и разрешений, а также останавливать платежи, касающиеся названных товаров и услуг.