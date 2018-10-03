2018-10-03T21:00:59+03:00
В мире

«Требуем не ставить палки в колеса»: Венгрия призвала ЕС не мешать строительству «Турецкого потока»

В Будапеште надеются на расширение энергетического сотрудничества с Россией
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Венгрии Петер СийяртоГлава МИД Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая в среду, 3 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, потребовал от Евросоюза не мешать реализации проекта «Турецкий поток», благодаря которому Центральная Европа сможет получать российский газ.

При этом дипломат провел параллель со строительством газопровода «Северный поток - 2», который должен соединить РФ и Германию по дну Балтийского моря. «Западная Европа сможет покупать газ по северному маршруту. <…> Мы (Центральная Европа) требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса. Чтобы мы с юга (через "Турецкий поток") могли получать газ», - приводит слова Сийярто ТАСС.

При этом министр иностранных дел Венгрии выразил надежду на то, что Центральная Европа сможем «расширить энергетическое сотрудничество с Россией так же, как расширяет его Западная Европа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез объявил о том, что вторая ветка газопровода «Турецкий поток» будет введена в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года.

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