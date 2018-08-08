2018-08-08T14:58:09+03:00
Политика

Вторая ветка "Турецкого потока" будет построена до конца 2019 года

"Газпром" уже завершил прокладку примерно 50% трубопровода на морском участке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вторую нитку «Турецкого потока» построят к концу 2019 годаВторую нитку «Турецкого потока» построят к концу 2019 годаФото: REUTERS
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Вторая ветка газопровода "Турецкий поток" будет введена в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года. Такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

Он рассказал, что данные сроки ему объявили в руководстве компании "Газпром", которая уже полностью завершила строительство морской части первой ветки длиной 930 км и уже проложила порядка 50% морской части трубопровода второй линии.

"Сейчас проводятся работы на суше. "Газпром" продолжает работы по прокладке второй ветки на морском участке", — сказал глава ведомства в эфире телеканала A Haber.

Напомним, что первая линия предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что окончательной маршрут будущей ветки еще не утвержден, однако рассматриваются два варианта. В первом случае газопровод пройдет через Турцию, Грецию и Италию, а во втором - через Турцию, Болгарию и Сербию в сторону австрийского Баумгартена.

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