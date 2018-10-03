2018-10-03T23:12:51+03:00
Общество

РЖД планирует заменить плацкарты вагонами с местами-трансформерами

У пассажиров появится возможность самостоятельно формировать пространство для поездки
Дарья ИВАШКИНА
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РЖД планирует заменить плацкарты вагонами с местами-трансформерамиРЖД планирует заменить плацкарты вагонами с местами-трансформерамиФото: Ольга Крыльцова
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В ближайшее время на смену традиционным плацкартам должны прийти вагоны, оснащенные так называемыми пространствами-трансформерами. Как пояснил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров, речь идет о зонах персонального комфорта, благодаря которым у пассажиров появится возможность самостоятельно формировать свое место для поездки.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя», - приводит слова Белозерова ТАСС.

Также глава РЖД напомнил, что в настоящее время компания разрабатывает новые концепции вагонов повышенной комфортности. «У нас есть так называемые вагоны типа 2019 и 2020. Они будут отличаться удобством, комфортом. Там будут розетки, wi-fi», - сказал Олег Белозеров.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что со временем в РЖД планируют полностью отказаться от бумажных билетов и перейти на виртуальные проездные документы.

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