С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-25T16:00:29+03:00

Уже сейчас половина проездных документов продается в электронном виде

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С 2020 году все билеты на поезда дальнего следования могут продаваться только в электронном виде. Со временем в РЖД планируют полностью отказаться от бумажных билетов и перейти на виртуальные проездные документы.

В Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) отметили, что уже сейчас половина билетов продается в электронном виде.

Отказ от бумажного носителя будет проходить постепенно, чтобы пассажиры, которые не владеют в достаточной степени интернетом не испытывали дискомфорта.

Первые продажи только электронных билетов начнутся с 2020 года, когда во всех кассах ФПК появятся средства для проведения электронной регистрации пассажиров.

После приобретения такого билета пассажиры смогут попасть в вагон, предъявив только паспорт, сообщает газета «Известия».

В компании подчитали, что в 2017 году было продано 87,5 млн билетов на поезда дальнего следования, 52,7 млн из них — в электронном виде.