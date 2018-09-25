2018-09-25T16:00:29+03:00
Общество

С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов

Уже сейчас половина проездных документов продается в электронном виде
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments4
РЖД откажется от бумажных билетов. ФОТО: РЖДРЖД откажется от бумажных билетов. ФОТО: РЖД
Изменить размер текста:

С 2020 году все билеты на поезда дальнего следования могут продаваться только в электронном виде. Со временем в РЖД планируют полностью отказаться от бумажных билетов и перейти на виртуальные проездные документы.

В Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) отметили, что уже сейчас половина билетов продается в электронном виде.

Отказ от бумажного носителя будет проходить постепенно, чтобы пассажиры, которые не владеют в достаточной степени интернетом не испытывали дискомфорта.

Первые продажи только электронных билетов начнутся с 2020 года, когда во всех кассах ФПК появятся средства для проведения электронной регистрации пассажиров.

После приобретения такого билета пассажиры смогут попасть в вагон, предъявив только паспорт, сообщает газета «Известия».

В компании подчитали, что в 2017 году было продано 87,5 млн билетов на поезда дальнего следования, 52,7 млн из них — в электронном виде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран
Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства
Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене
«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса
Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии
Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля
Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины