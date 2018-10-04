2018-10-04T12:42:23+03:00
В мире

Министр обороны Великобритании прокомментировал информацию о "российских кибератаках"

Британское правительство намерено в дальнейшем изобличать руководителей хакерских взломов
Сакина НУРИЕВА
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Гэвин Уильямсон заявил, что руководство страны намерено рассказать миру о "безрассудном поведение" РоссииГэвин Уильямсон заявил, что руководство страны намерено рассказать миру о "безрассудном поведение" РоссииФото: REUTERS
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Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что руководство страны намерено рассказать миру о "безрассудном поведение" России. Подобными словами министр прокомментировал информацию о массовых кибератаках, якобы проведенных российскими органами.

"Если Россия будет совершать неизбирательные и безрассудные действия, мы будем их изобличать", - заявил Уильямсон в преддверии заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Это действия страны-изгоя, мы вместе с союзниками продолжим работать над тем, чтобы их Россию изолировать, заставить их понять, что они не могут продолжить вести себя подобным образом", - приводит слова Уильямсона агентство AFP.

Напомним, что Россию уже на протяжении нескольких лет бездоказательно обвиняют в организации кибератак на международные институты и другие учреждения. Москва отрицает свою причастность к данным атакам.

Ранее МИД Британии высказался о "неизбирательных" кибератаках ГРУ по всему миру.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в осуществлении серии кибератак по всему миру.

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