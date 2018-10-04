МИД Британии обвинил ГРУ в "неизбирательных" кибератаках по всему миру

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-04T07:55:12+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ) в осуществлении серии кибератак по всему миру. Глава ведомства сделал такие выводы после изучения данных Национального центра кибербезопасности, находящего под контролем спецслужб.

В учреждении полагают, что российская разведслужба "почти наверняка" стоит за взломом серверов Нацомитета Демократической партии США в 2016 году, баз данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в августе 2017-го и за эпидемией компьютерного вируса BadRabbit. Также Центр обвиняет ГРУ в осуществлении хакерских атак на ряд других политических институтов, СМИ, спортивных организаций и бизнес-структур.

"Действия ГРУ безответственны и неизбирательны, там пытаются подорвать и вмешаться в выборный процесс в других странах, даже готовы наносить ущерб российским компаниям и российским гражданам", - заверил Хант.

Он считает, что "российские" кибератаки мешают людям по всему миру жить обычной свободной жизнью вопреки нормам международного права. При этом сотрудники разведки желают оставаться "безнаказанными".

"Наш посыл ясен - вместе с нашими союзниками мы будем разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность", - цитирует Ханта агентство Press Association.

Напомним, что Россию уже на протяжении нескольких лет бездоказательно обвиняют в организации кибератак на международные институты и другие учреждения. Москва отрицает свою причастность к данным атакам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сейчас американцы решили переключиться на Китай, который теперь сталкивается с такими же обвинениями в хакерских нападениях как и Россия.