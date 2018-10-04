Захарова опровергла слухи об обмене Сенцова на арестованных в США россиян

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-04T14:09:36+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о договоренностях обменять отбывающего 20-летний срок за подготовку теракта Олега Сенцова на арестованных в США россиян.

"Я хотела бы подчеркнуть, что мы с удивлением восприняли эти сообщения, и сказать, что такой договоренности не существует, это дезинформация ", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее в СМИ появилась информация, что основным условием для возвращения Сенцова на Украину является выдача отбывающих наказание в Соединенных Штатах российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также задержанной Марии Бутиной.

Напомним, Сенцов осужден российским судом на 20 лет лишения свободы по обвинению в организации терактов. Его задержала ФСБ в числе членов диверсионной группы запрещенного в России "Правого сектора", которая готовила теракты в Крыму. В середине мая осужденный объявил голодовку и сейчас находится под наблюдением специалистов.