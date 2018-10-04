2018-10-04T14:09:36+03:00
Политика

Захарова опровергла слухи об обмене Сенцова на арестованных в США россиян

Официальный представитель МИД РФ назвала дезинформацией соответствующие сообщения СМИ
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о договоренностях обменять отбывающего 20-летний срок за подготовку теракта Олега Сенцова на арестованных в США россиян.

"Я хотела бы подчеркнуть, что мы с удивлением восприняли эти сообщения, и сказать, что такой договоренности не существует, это дезинформация ", — сказала Захарова на брифинге.

Ранее в СМИ появилась информация, что основным условием для возвращения Сенцова на Украину является выдача отбывающих наказание в Соединенных Штатах российских граждан Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также задержанной Марии Бутиной.

Напомним, Сенцов осужден российским судом на 20 лет лишения свободы по обвинению в организации терактов. Его задержала ФСБ в числе членов диверсионной группы запрещенного в России "Правого сектора", которая готовила теракты в Крыму. В середине мая осужденный объявил голодовку и сейчас находится под наблюдением специалистов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии
Сон на рабочем месте повышает производительность труда
Дело Серебренникова передано в суд для рассмотрения по существу
В МИД возмущены решением Литвы объявить год памяти лидера националистов
Силуанов: в правительство внесли план по дедолларизации экономики
Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО
В США мужчина подхватил в бассейне опасную бактерию и умер
Великобритания отказалась предоставить России правовую помощь по "делу Скрипалей"
Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов Superjet
Министр обороны Великобритании прокомментировал информацию о "российских кибератаках"
МИД Украины объявил консула Венгрии персоной нон-грата
Патрушев встретился в Токио с главой Совета нацбезопасности Японии
Опубликовано видео с места крушения вертолета в Костромской области
В МИД ответили на заявления Израиля по С-300 в Сирии
Mercedes-Benz отзывает в России более 1200 автомобилей
Четверо военнослужащих погибли при подрыве БТР на юго-востоке Турции
Генпрокуратура Украины заподозрила экс-премьера Азарова в получении взятки в особо крупном размере
США вернут в Сирию истребители F-22 и F-16 в ответ на поставку С-300
Число жертв землетрясения и цунами превысило 1400 человек
Time: Трамп и Ким Чен Ын являются фаворитами на получение Нобелевской премии мира