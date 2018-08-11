У Сенцова юбилей – 90 дней «голодовки». Вес нормальный

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-11T13:39:16+03:00

Все это время его кормят питательной смесью с его согласия и дают лекарства на тысячу сто рублей в день

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Сегодня юбилейный день голодовки отмечает осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Человек, оставивший далеко позади голодувальные достижения Надежды Савченко, в свое время изголодавшей в российском СИЗО до того, что ей приходилось приобретать новый гардероб – в старые вещи она уже не влезала. 90 дней голодовки за, как он объявил, «свободу украинских политузников в России» позади. Впрочем, Олегу Сенцову явно не догнать другого украинского «политузника» в «стенах Мордора» - Владимира Балуха – тот накануне отметил 145 дней якобы без пищи.

Почему якобы? Потому что, например, в 1981 году в Великобритании устроили голодовку осужденные к тюремным срокам члены террористической Ирландской республиканской армии. Десятеро из них умерли в период от 46 дней с начала голодовки и до 73 дней с момента своего решения не принимать пищу. Гигантский дефицит массы тела, проще говоря, исхудание в результате голодовки привело к тому, что к моменту смерти они выглядели как мумии, слабость испытывали такую, что не могли не то что ходить, а и даже двинуть рукой или ногой, часто находились в бессознательном состоянии.

Ни одна правозащитная организация в свободном западном мире не сказала ни слова тогда. Ни один правозащитник или политик на Западе, а равно и наши записные либералы с радетелями прав человека не сказали ни слова и сейчас по поводу незаконного задержания и условий содержания в тюрьмах США граждан РФ Бута, Ярошенко, недавно задержанной Бутиной и т.д. Зато «все цивилизованное человечество» усиленно заботится о судьбе Олега Сенцова, задержанного с поличным, с взрывчаткой, в процессе подготовки терактов в Крыму.

- Олег умирает! Он потерял 30 кг! У него редкий пульс! – истерические фейки, которые с радостью подхватывают западные и отечественные либеральные СМИ, наполнили соцсети. Судьбой Сенцова озабочены в Европе, в которой почему-то молчат о приговоренной к пожизненному заключению молодой 18-тилетней британке, которая тоже «всего лишь» намеревалась готовить теракт. Кремль просят о помиловании Сенцова, чтобы «спасти» его жизнь уже и из-за океана, совсем забыв о содержащемся с 1975 года по несправедливому приговору суда (два пожизненных срока) из-за подтасованных улик Леонарде Пелтиере. Даже про Балуха забыли. Да и кто такой Балух, фермер какой-то крымский. То ли дело Сенцов – настоящий «режиссер», снявший одну невнятную малобюджетную ленту. «Конец близок», - измученный Сенцов стоит на пороге смерти, но из-за любви к Украине сдаваться не намерен», - этот и подобные ему заголовки вопиют с первых страниц газет.

Между тем, пресс-бюро ФСИН в субботу, 11 августа, распространило сообщение о реальном состоянии здоровья Сенцова.

- От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени, - говорится в сообщении. - Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу осужденный отказался в письменной форме. Показаний к экстренной госпитализации не установлено.

В результате, как говорится в этом документе, по итогам врачебного консилиума, состоявшегося 10 августа, каких-либо «состояний, угрожающих жизни пациента не отмечено. Врачи оценивают состояние Сенцова как удовлетворительное». Более того, сам заключенный отказался от предложенной ему госпитализации.

То есть, вы понимаете, о какой «голодовке» идет речь? Он принимает лечебную питательную смесь с его собственного согласия! Савченко «голодала» менее комфортно, получается. Ее тогдашний адвокат Фейгин чем-то кормил в СИЗО будущую «героиню Украины», какими-то йогуртами и прочими смесями.

Глава МИД Украины Павел Климкин только-только объявил было, что голодовка довела Сенцова до того, что тот может умереть в любую минуту. Но ему и самому Сенцову нож в спину воткнула уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. На 88-й день голодовки режиссера она вывесила фотографии Олега, сделанные в этот день, на которых он, конечно, немного похудевший, но вполне бодрый сфотографирован в своей комнате. И отметила: «Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени». Интересно, сама-то она поняла, что голодающие на 90-й день так вести себя просто не могут.

- Все — цитирую — удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное, - написала Денисова, комментируя фото с бодрым Сенцовым. Как выдерживает? С помощью питательных лечебных смесей и иного медицинского обслуживания в том числе. Как говорится в сообщении ФСИН, «с начала объявленной Сенцовым голодовки он получил 202 медицинские услуги на общую сумму более 45 тысяч рублей. На лекарства для Сенцова потрачено более 95 тысяч рублей или 1100 рублей в сутки». Российские пенсионерки позавидовали бы такому медицинскому обслуживанию.

Так что с голодовками «узников режима» все понятно. Остается два вопроса. Первый – найдется ли у правозащитников и либералдов (и западных, и наших) хоть крупица совести, чтобы обратить внимание на задержания и условия заключения тех, на ком нельзя хватануть хайпа или грантов. И второй, но это уже к «голодающим». Сумеют ли они достигнуть феноменального рекорда американца, доктора по астрофизике Чарльза Лэйтифа Хайдера, «проголодавшего» перед Белым домом в Вашингтоне 218 дней? И сочинят ли о них такие же стихи, как мы в свое время декламировали об этой легендарной личности: «Когда б я хавал по ночам, как доктор Хайдер»?

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