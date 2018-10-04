2018-10-04T14:22:22+03:00
Политика

Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии

Украинский лидер все еще считает, что референдум в Крыму якобы был незаконным, и самыми нелепыми способами пытается доказать это миру
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании показать вице-премьеру Италии Маттео Сальвини, который известен своей пророссийской позицией, Донбасс. После этого, как считает глава незалежной, политик поймет «необходимость антироссийских санкций».

Говоря же о воссоединении Крыма с РФ, украинский лидер решил напугать итальянцев и предложил им представить «российский» референдум на Сардинии. «Предположим, что завтра Россия захочет сделать то же самое на Сардинии. <…> Каждый итальянец стал бы сражаться за то, чтобы его (остров) вернуть, и, естественно, получил бы поддержку всего мира», - сказал Порошенко в интервью итальянской газете Repubblica.

Кроме того, глава Украины назвал Киев «аванпостом Европы против замыслов Кремля».

Между тем стоит отметить, что референдум в Крыму был полностью законным. Как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

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