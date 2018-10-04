Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии
Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании показать вице-премьеру Италии Маттео Сальвини, который известен своей пророссийской позицией, Донбасс. После этого, как считает глава незалежной, политик поймет «необходимость антироссийских санкций».
Говоря же о воссоединении Крыма с РФ, украинский лидер решил напугать итальянцев и предложил им представить «российский» референдум на Сардинии. «Предположим, что завтра Россия захочет сделать то же самое на Сардинии. <…> Каждый итальянец стал бы сражаться за то, чтобы его (остров) вернуть, и, естественно, получил бы поддержку всего мира», - сказал Порошенко в интервью итальянской газете Repubblica.
Кроме того, глава Украины назвал Киев «аванпостом Европы против замыслов Кремля».
Между тем стоит отметить, что референдум в Крыму был полностью законным. Как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.
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