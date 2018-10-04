2018-10-04T14:31:46+03:00
В мире

ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности

Евросоюз и НАТО планируют совместную работу в этой области
Сакина НУРИЕВА
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Федерика Могерини сообщила журналистам, что в ЕС намерены найти новые подходы для обеспечения кибербезопасностиФедерика Могерини сообщила журналистам, что в ЕС намерены найти новые подходы для обеспечения кибербезопасностиФото: REUTERS
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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила журналистам, что в ЕС намерены найти новые подходы для обеспечения кибербезопасности. Работа будет осуществлена совместно с НАТО. Как сообщила Могерини, проект намерены завершить к декабрю текущего года.

К слову, в этот четверг представитель ЕС участвует в переговорах министров обороны стран НАТО.

"Сегодня мы обсудим несколько вопросов, которыми мы занимаемся вместе — ЕС и НАТО. Сейчас у нас 74 проекта, которые мы делаем вместе. Мы проведем обзор их осуществления и главным образом нашей работы по киберугрозам, гибридным угрозам и военной мобильности, а также работы, которую мы проводим на южном направлении", — сообщила Могерини.

Ранее власти Нидерландов сообщили о высылке четырех россиян, которые якобы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). К слову, Россию неоднократно обвиняли в кибератаках, но Москва категорически отвергает подобные заявления.

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