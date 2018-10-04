Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в кибератаке на ОЗХО

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-04T14:08:57+03:00

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Власти Нидерландов сообщили о высылке четырех граждан России, которые якобы пытались осуществить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия. Данная информация вскрылась в ходе пресс-конференции, в которой участвовали министр обороны европейского государства Анк Бейлевелд и посол Великобритании Питер Уилсон.

Инцидент произошел в Гааге еще 13 апреля 2018 года. Спецслужбы Нидерландов утверждают, что россияне пытались взломать Wi-Fi в здании ОЗХО, однако их "заговор" был раскрыт голландскими правоохранителями совместно с Великобританией и Соединенными Штатами.

Сама же операция якобы была организована Главным разведывательным управлением РФ (ГРУ). В тот же день россиян выслали из страны, передает BBC.

Между тем, по данным NOS, в качестве подозреваемых проходят некие Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Голландские чиновники утверждают. что при себе у мужчин был дипломатические паспорта. Кроме того, один из них является экспертом в сфере информационных технологий, а другие - агентами поддержки.

Подозреваемые были выдворены с территории Нидерландов 13 апреляФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал о том, что в сентябре швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении граждан РФ, которые подозреваются в осуществлении кибератаки против европейского представительства WADA в Лозанне. Тогда утверждалось, что речь также идет об инциденте случившемся этой весной в Гааге.