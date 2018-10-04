2018-10-04T15:07:22+03:00
Политика

МИД РФ назвал шпиономанией обвинение Нидерландов в «кибератаке на ОЗХО»

Также в дипведомстве пообещали, что официальный комментарий российской стороны последует в самое ближайшее время
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 4 октябяр, в министерстве иностранных дел России отреагировали на обвинение Нидерландов в «кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)». Как заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, действия голландской стороны свидетельствуют о том, что западная шпиономания набирает обороты.

«Западная шпиономания набирает обороты. <...> В ближайшее время последует официальный комментарий российской стороны», - заявили в МИД РФ РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг нидерландские власти объявили о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По версии голландской стороны, к попытке кибернападения якобы причастны четверо россиян, у которых местные правоохранители, по их собственным заверениям, даже нашли дипломатические паспорта. Как утверждают в министерстве обороны королевства, подозреваемые пытались совершить хакерскую атаку еще 13 апреля, в итоге все четверо в тот же день были выдворены из страны.

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