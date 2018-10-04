2018-10-04T16:26:34+03:00
В мире

США пообещали помощь союзникам в связи с «кибератакой на ОЗХО»

При этом в Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты со своими партнерами «не намерены отвечать кибератаками на кибератаки»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Пентагона Джеймс МэттисГлава Пентагона Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал ситуацию с предполагаемой кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в попытке совершить которую Нидерланды подозревают четырех россиян.

В частности, американский министр обороны заявил о намерении помочь союзникам в обеспечении кибербезопасности. «Кибератака на ОЗХО показывает пренебрежение международными мерами, США окажут помощь союзникам в обеспечении кибербезопасности», - приводит слова Мэттиса Reuters.

При этом руководитель Пентагона пообещал ответные меры, отметив при этом, что Соединенные Штаты со своими партнерами «не намерены отвечать кибератаками на кибератаки».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о том, что Служба военной разведки и безопасности королевства будто бы предотвратила кибератаку на ОЗХО. По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение, причем все четверо подозреваемых, как утверждает голландская сторона, в тот же день были выдворены из страны.

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