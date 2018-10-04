Вспышки чумы и лихорадки в России связали с работой грузинской лаборатории

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-04T16:47:40+03:00

Еще в сентябре стало известно, что США создали под Тбилиси секретную лабораторию Фото: EAST NEWS

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов объяснил вспышки крымской лихорадки и африканской чумы свиней на юге нашей страны. По его словам, они могут быть связаны с работой биолаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии, где проводятся исследования и анализ бактерий и вирусов, являющихся причиной особо опасных заболеваний, в том числе тех, которые распространяются насекомыми.

Как заметил генерал-майор, данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) свидетельствуют о том, что ареал различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, смещается из Грузии на территорию ряда российских регионов.

При этом Кириллов подчеркнул, что из-за вспышек африканской чумы свиней в 2017-2018 годах наша страна потеряла более пяти миллиардов рублей, а косвенные убытки оцениваются в 50 миллиардов, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре появилась информация о том, что США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми. Как тогда заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, лаборатория имени Лугара «производит опасные для здоровья людей и животных вещества и испытывает их на местном населении».