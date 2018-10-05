2018-10-05T14:23:01+03:00
Происшествия

Появились первые фото с места к крушения Миг-29 в Подмосковье

Фото с места к крушения Миг-29 в Подмосковье очевидцы сделали в первые минуты катастрофы
Сакина НУРИЕВА
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Самолет упал на значительном удалении от жилых построек.Самолет упал на значительном удалении от жилых построек.Фото: предоставлено очевидцем
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Появились новые кадры с места падения самолета Миг-29 в Коломенском районе Подмосковья. Сообщается, что снимки сделаны в первые минуты катастрофы.

На фото отчетливо видно, на сколько сильно пламя затронуло воздушное судно. Огонь повредил практически весь корпус Миг-29, в целых осталось часть крыла.

Самолет упал недалеко от деревни Дмитровцы в Коломенском районе Подмосковья. Истребитель принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова. Сообщается, что самолет упал во время учебно-тренировочного полета, авария произошла из-за сбоя в системе управления.

Детали двигателя разбившегося самолета. Фото: предоставлено очевидцем

Детали двигателя разбившегося самолета.Фото: предоставлено очевидцем

Информации о пострадавших нет. Летчики успели катапультироваться. Впоследствии самолет увели в безлюдное место.

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