Появились первые фото с места к крушения Миг-29 в Подмосковье
Появились новые кадры с места падения самолета Миг-29 в Коломенском районе Подмосковья. Сообщается, что снимки сделаны в первые минуты катастрофы.
На фото отчетливо видно, на сколько сильно пламя затронуло воздушное судно. Огонь повредил практически весь корпус Миг-29, в целых осталось часть крыла.
Самолет упал недалеко от деревни Дмитровцы в Коломенском районе Подмосковья. Истребитель принадлежал Летно-исследовательскому институту имени М. М. Громова. Сообщается, что самолет упал во время учебно-тренировочного полета, авария произошла из-за сбоя в системе управления.
Детали двигателя разбившегося самолета.Фото: предоставлено очевидцем
Информации о пострадавших нет. Летчики успели катапультироваться. Впоследствии самолет увели в безлюдное место.