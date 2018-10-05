В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29: Пилоты катапультировались

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-05T13:16:57+03:00

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В Московской области разбился истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени Громова. По предварительным данным, оба пилота благополучно катапультировались, их состояние уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, жертв и разрушений на земле нет, самолет упал на значительном удалении от населенных пунктов. Вероятной причиной аварии стала техническая неисправность. По некоторым данным, во время экспериментального полета на борту самолета произошел пожар. Истребитель вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что истребитель разбился в Коломенском районе. В результате технической неисправности самолет стал неуправляемым и летчики были вынуждены покинуть машину.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, причины и обстоятельства крушения выясняются.