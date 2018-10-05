2018-10-05T14:53:05+03:00
Общество

Прощание с Шарлем Азнавуром прошло во Франции

В церемонии прощания с Шарлем Азнавуром приняли участие порядка 200 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Прощание с Шарлем Азнавуром прошло во ФранцииПрощание с Шарлем Азнавуром прошло во ФранцииФото: REUTERS
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Прощание с Шарлем Азнавуром прошло в пятницу, 5 октября, в Париже. Еще утром к Дому Инвалидов, где проходила траурная церемония, стянулось около двух тысяч человек.

Во Франции простились с Шарлем Азнавуром.

В самой же церемонии приняли участие порядка 200 человек: в частности, проститься с великим шансонье приехали его родственники, многочисленная делегация из Армении во главе с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном, а также высшие официальные лица Франции, в том числе президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

В начале церемонии в исполнении оркестра прозвучали гимны Франции и Армении, после чего уже под армянскую национальную музыку на площадь вынесли гроб с телом Азнавура. А речи Пашиняна и Макрона предваряла армянская народная песня «Дле яман», исполненная на дудуке. По завершении же траурной церемонии прозвучала песня Анзавура Emmenez-moi, передает AFP.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Шарль Азнавур скончался в ночь на понедельник, 1 октября. На момент смерти артисту известному французскому шансонье было 94 года.

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