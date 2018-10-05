СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-05T14:45:48+03:00

Появилось видео первых секунд после падения МиГ-29 в Подмосковье Фото: кадр с видео

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В пятницу, 5 октября, появилось видео первых секунд после падения МиГ-29 в Подмосковье.

На оказавшихся в распоряжении «Комсомольской правды» кадрах видно, что истребитель разбился в безлюдном месте, на значительном удалении от населенных пунктов. Это подтверждает информацию, что пилоты успели увести самолет от жилых домов.

Кроме того, на записи запечатлены разбросанные по полю обломки рухнувшего воздушного судна, а также видно, что после крушения на месте происшествия возник пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671864" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после падения МиГ - 29.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени Громова, разбился в Подмосковье в пятницу, 5 октября. Отмечалось, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. А причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Между тем оба пилота успели катапультироваться.