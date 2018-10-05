2018-10-05T16:26:21+03:00
Общество

Белорусская церковь выступила против предоставления автокефалии Украине

Митрополит Белоруссии призывает патриарха Константинополя позаботиться о единстве православия
Сакина НУРИЕВА
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Митрополит Минский и Заславский ПавелМитрополит Минский и Заславский ПавелФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусская православная церковь (БПЦ) выступила против предоставления Украине автокефалии. Представители БПЦ обратились с такой просьбой к Константинопольскому патриархату.

Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел заявил, что отделение УПЦ может привести к расколу православия.

Глава БПЦ попросил патриарха Варфоломея и синод Константинопольской церкви «переосмыслить принятые решения и сделать все возможное» для предотвращения данного процесса. По словам митрополита, этот случай принимает «формы церковного раскола всего мирового православия».

Ранее Константинопольский патриархат объявил о новом священном синоде.

Предполагается, что на совете обсудят желание УПЦ отделиться от РПЦ. Напомним, ранее Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал дать Украине автокефалию. В связи с этим в сентябре РПЦ провело внеочередное заседание Священного Синода.

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