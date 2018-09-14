РПЦ включила Константинополю за Украину "желтый" свет

СЕГОДНЯ 18:05 2018-09-14T18:29:17+03:00

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В пятницу в Даниловом монастыре Патриарх Кирилл собрал внеочередное заседание Священного Синода. Вопрос один - ответные шаги Русской православной церкви на отправку Константинопольским Патриархом Варфоломеем на Украину двух своих экзархов. Сделано это, напомним, для подготовки предоставления автокефалии Украинской церкви (независимости от Московского патриархата), чего так добиваются киевские власти и раскольники.

- Сегодня мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе. То, что сейчас происходит, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский Патриарх в 1920-х годах, когда наша церковь во главе с Патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях, - напомнил предстоятель РПЦ. - Патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую "комиссию" по просьбе неких православных. Естественно, что Русская православная церковь никаких просьб не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы. И Патриарх Тихон написал очень ясное канонически обоснованное письмо с протестом. И несмотря на то, что он практически был лишен свободы, он мужественно и четко определил позицию. Мы должны следовать той линии, которая является единственно правильной и канонически обоснованной.

Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий не смог прибыть в Москву из-за болезни и общался с членами Синода по скайпу.

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин

- Константинопольская церковь не имеет ни морального, ни канонического права вмешиваться в дела Украины, - отметил он.

Через несколько часов председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион вышел к прессе объявить об итогах.

- Мы приостанавливаем молитвенное поминовение Константинопольского Патриарха за богослужениями, сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, наше участие во всех структурах, в которых он председательствует и сопредседательствует. Это включает епископские ассамблеи и богословские диалоги. Мы очень хотели избежать этого решения. Последней попыткой была поездка Патриарха Кирилла в Стамбул, - рассказал владыка. - Кто-то в Константинополе очень торопится завершить автокефальный проект, пока у власти находится президент Порошенко. Не думаю, что это закрывает дверь для диалога, но это сигнал, что в случае чего мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение.

Август 2018 года, встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея в Стамбуле. ФОТО patriarchia.ru

Он напомнил, что в 1993 году было принято всеправославное решение о том, что в дальнейшем любая автокефалия будет предоставляться с одобрения всех Поместных православных церквей.

- В случае с Киевом такого одобрения не было. Всякий раз, когда Русская церковь оказывалась в трудных обстоятельствах, мы вместо братской помощи от Константинополя получали удары в спину, - заключил владыка.

Как объяснил "КП" пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков, пока Константинополю включили "желтый" свет, и уже от Патриарха Варфоломея зависит, включит ли Москва "зеленый" или "красный".

Теперь РПЦ призывает все Поместные православные церкви (всего их 15) обсудить ситуацию на Украине и молиться о сохранении единства. Специальные молитвы опубликуют в ближайшее время.

КСТАТИ

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