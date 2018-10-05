Полиция Италии поймала одного из самых опасных членов «Коза ностры»

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-05T16:56:21+03:00

Мужчина разыскивался итальянскими властями с 2016 года за причастность к тройному убийству на севере страны

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В пятницу, 5 октября, итальянская полиция арестовала на Сицилии одного из самых разыскиваемых членов мафиозной группировки «Коза Ностра». Его имя не называется, однако в Европейском полицейском агентстве (Европол), которое оказывала поддержку в проведении операции по задержанию подозреваемого, сообщили его инициалы - V.M.

Также в Европоле уточнили, что задержанный является сыном одного из видных членов «Коза ностры» и разыскивался итальянскими властями с 2016 года. Именно два года назад мужчину заподозрили в причастности к тройному убийству на севере страны, совершенному в 2006 году.

Отметим, эта операция стала пятой в рамках итальянского проекта Eurosearch, направленного на задержание опасных членов мафиозных группировок в Европе.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года в Италии провели крупную спецоперацию по противодействию влиятельному мафиозному клану «Ндрангета», действующему в области Калабрия.