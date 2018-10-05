2018-10-05T22:34:38+03:00
В мире

Премьер Нидерландов допустил введение новых санкций против России

По мнению политика, поводом может стать предполагаемая кибератака на ОЗХО
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Нидерландов Марк РюттеПремьер-министр Нидерландов Марк РюттеФото: REUTERS
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о возможном введении новых санкций против России. По его мнению, поводом для очередных ограничительных мер может стать предполагаемая кибератака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой голландские власти обвиняют Москву.

Между тем Рютте не уточнил, какие именно ограничения могут быть применены в отношении нашей страны. Он лишь отметил необходимость обсудить этот вопрос с союзниками, сообщает The Post Online.

Также глава нидерландского правительства объяснил, почему его страна не арестовала подозреваемых в причастности к кибератаке, а просто выдворила их со своей территории. В частности, он заметил, что уголовное дело в отношении предполагаемых хакеров не было возбуждено, расследование проводилось спецслужбами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 октября министерство обороны Нидерландов заявило, что спецслужбы королевства предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо россиян. По словам главы голландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, попытка совершить кибернападение была предпринята еще 13 апреля, причем, как утверждает министр, в тот же день всех четверых подозреваемых выдворили из Нидерландов.

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