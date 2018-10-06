2018-10-06T00:06:50+03:00
В мире

Глава МИД Эквадора подтвердил продление убежища Ассанжу

Министр призвал Великобританию к диалогу с адвокатами журналиста, для решения его дальнейшей судьбы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Основатель портала WikiLeaks Джулиан АссанжОснователь портала WikiLeaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Статус беженца основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предоставленный ему Экввадором, продолжает действовать. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Хосе Валенсия.

«Он имеет двойное гражданство, и не отказался от своего австралийского гражданства. Эквадор предоставил ему убежище, когда он был австралийцем, а Конвенция о предоставлении убежища не предусматривает, что в силу приобретения другого гражданства статус меняется. Статус беженца остается в силе», - пояснил глава МИД Эквадора в интервью газете El Universo.

Валенсия подчеркнул, что необходим прямой диалог между Великобританией и адвокатами Ассанжа, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

Напомним, Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальном насилии и выдали ордер на арест.

Как писал в сентябре сайт kp.ru, в западных СМИ обвинили Россию в попытке помочь Ассанжу покинуть Лондон. Российское посольство в Лондоне опровергло публикацию газеты The Guardian, подчернув, что российская дипмиссия никогда не обсуждала ни с экадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос вывоза Ассанжа из посольства Эквадора в Великобритании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ потребовала от Лондона предоставить факты о кибератаках
«ВКонтакте» раскрыла принципы работы с госорганами
Bloomberg предрек скорый дефицит какао из-за любви России к шоколаду
Минздрав опроверг информацию о запрете рекламы леденцов от боли в горле
Премьер Нидерландов допустил введение новых санкций против России
Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35
В Италии работник банка забирал деньги у богатых и раздавал их бедным
«Кроме России, нам рассчитывать не на кого»: Лукашенко назвал РФ единственным военным союзником Белоруссии
Адмирал США назвал впечатляющими российские крылатые ракеты «Калибр»
Фантазии привели Трампа на боксерский ринг с Путиным
ЕС утвердит 15 октября новый механизм введения санкций за применение химоружия
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В в октябре-ноябре совершит свой первый полет
Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом почти за 7 млн рублей
Президент Египта Ас-Сиси посетит Россию в середине октября
«С вероятностью, граничащей с уверенностью»: Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках
Силуанов заявил о готовности России присоединиться к европейской альтернативе SWIFT
У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету
Американские танкисты оценили российский танк Т-14 «Армата»
Энергетики прогнозируют зиму без «сюрпризов»
Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях