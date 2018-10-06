Глава МИД Эквадора подтвердил продление убежища Ассанжу
Статус беженца основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предоставленный ему Экввадором, продолжает действовать. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Хосе Валенсия.
«Он имеет двойное гражданство, и не отказался от своего австралийского гражданства. Эквадор предоставил ему убежище, когда он был австралийцем, а Конвенция о предоставлении убежища не предусматривает, что в силу приобретения другого гражданства статус меняется. Статус беженца остается в силе», - пояснил глава МИД Эквадора в интервью газете El Universo.
Валенсия подчеркнул, что необходим прямой диалог между Великобританией и адвокатами Ассанжа, чтобы определить его дальнейшую судьбу.
Напомним, Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальном насилии и выдали ордер на арест.
Как писал в сентябре сайт kp.ru, в западных СМИ обвинили Россию в попытке помочь Ассанжу покинуть Лондон. Российское посольство в Лондоне опровергло публикацию газеты The Guardian, подчернув, что российская дипмиссия никогда не обсуждала ни с экадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос вывоза Ассанжа из посольства Эквадора в Великобритании.