Глава МИД Эквадора подтвердил продление убежища Ассанжу

СЕГОДНЯ 00:06 2018-10-06T00:06:50+03:00

Министр призвал Великобританию к диалогу с адвокатами журналиста, для решения его дальнейшей судьбы

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Статус беженца основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предоставленный ему Экввадором, продолжает действовать. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Хосе Валенсия.

«Он имеет двойное гражданство, и не отказался от своего австралийского гражданства. Эквадор предоставил ему убежище, когда он был австралийцем, а Конвенция о предоставлении убежища не предусматривает, что в силу приобретения другого гражданства статус меняется. Статус беженца остается в силе», - пояснил глава МИД Эквадора в интервью газете El Universo.

Валенсия подчеркнул, что необходим прямой диалог между Великобританией и адвокатами Ассанжа, чтобы определить его дальнейшую судьбу.

Напомним, Ассанж попросил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальном насилии и выдали ордер на арест.

Как писал в сентябре сайт kp.ru, в западных СМИ обвинили Россию в попытке помочь Ассанжу покинуть Лондон. Российское посольство в Лондоне опровергло публикацию газеты The Guardian, подчернув, что российская дипмиссия никогда не обсуждала ни с экадорскими коллегами, ни с кем-либо еще вопрос вывоза Ассанжа из посольства Эквадора в Великобритании.