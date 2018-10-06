2018-10-06T00:26:49+03:00
Политика

Посольство РФ потребовала от Лондона предоставить факты о кибератаках

В дипмиссии отметили, что Россия неоднократно предлагала провести консультации по вопросам кибербезопасности
Юлия ДИВЕЕВА
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Российское посольство в ЛондонеРоссийское посольство в ЛондонеФото: REUTERS
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Великобритания должна предоставить факты, на основании которых Лондон обвиняет Россию в кибератаках на британского МИД и сеть военной лаборатории в Портон-Дауне. С таким требованием посольство РФ в пятницу обратилось в министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

«Ссылки на интересы национальной безопасности, общественный порядок и т. п. как основание отказа делиться информацией выглядит, как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить», - отметил пресс-секретарь российской дипмиссии

Представитель посольства отметил, что бездоказательные обвинения Лондона «сеют атмосферу страха и недоверия в британском обществе». Он напомнил, что РФ многократно предлагала британцам «организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются», передает ТАСС.

«Хотели бы особо подчеркнуть: отказ от профессионального диалога и от предоставления российской стороне и общественности каких-либо доказательств свидетельствует о том, что таковых попросту нет», - подчеркнули

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант Британии высказался о "неизбирательных" кибератаках ГРУ по всему миру, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что руководство страны намерено рассказать миру о "безрассудном поведение" России.

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