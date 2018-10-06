СК расследует дело о злоупотреблениях в отношении экс-главы фонда доктора Лизы

СЕГОДНЯ 01:21 2018-10-06T01:21:04+03:00

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В отношении журналистки и бывшей главы благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ксении Соколовой начато уголовное расследование по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«В ходе предварительного следствия проверяются действия Соколовой К.Я. по распоряжению средствами благотворительной организации и возможному наличию ущерба, которым будет дана надлежащая правовая оценка», - говорится на сайте СПЧ.

Дело возбуждено 1 августа 2018 года по заявлению бывшего члена правления фонда доктора Лизы Натальи Авиловой. Его ведут следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Расследование на особый контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.

Ранее стало известно, что попечительский совет фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» 6 июля рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление новому менеджменту. Проверка выявила ряд недочетов в финансовой деятельности руководителей организации.

У следствия есть основания полагать, что из фонда за год могли вывести около 1,8 млн. рублей.

Напомним, Доктор Лиза - Елизавета Петровна Глинка - в декабре 2016 года погибла в авиакатастрофе. Самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, вез артистов, военных и журналистов. Погибли 84 человека.

Доктор Лиза была известна как правозащитница и руководитель благотворительного фонда, бывавшая с гуманитарными миссиями в различных горячих точках.Свой фонд она организовала в 2007 году.