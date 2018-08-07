В Москве завели уголовное дело о злоупотреблениях в Фонде доктора Лизы

СЕГОДНЯ 11:24 2018-08-07T11:33:28+03:00

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Доследственная проверка Следственного комитета, которую в течение нескольких месяцев проводили в благотворительном фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы», все-таки завершилась возбуждением уголовного дела. В СК эту информацию пока официально не комментируют, но наши источники в правоохранительных органах подтверждают - дело есть. Его завели по статье «Злоупотребление полномочиями». Максимальное наказание по ней - до 4 лет лишения свободы. Кто фигуранты? Официально - неустановленные пока лица из бывшего руководства фонда.

Напомним, Доктор Лиза - Елизавета Петровна Глинка - в декабре 2016 года погибла в авиакатастрофе. Самолет Ту-154, на борту которого были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, военные и журналисты, упал в море спустя минуту после вылета с аэропорта Сочи. Погибли 84 человека. Доктор Лиза была известна как правозащитница и руководитель благотворительного фонда, бывавшая с гуманитарными миссиями в различных горячих точках. После смерти Елизаветы Глинки фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» возглавила журналистка Ксения Соколова. Позже в СМИ появлялись сообщения, что с приходом нового руководителя штат и расходы организации заметно увеличились.

По нашей информации, во время проверки у Следственного комитета возникли вопросы по договору, который летом 2017 года был заключен с адвокатом Анной Агранович. В нем были прописаны тот же список юридических услуг, который по аналогичному контракту уже выполнял юрист, несколько лет сотрудничавший с фондом. То есть, одну и ту же работу делали два человека. По договору Агранович ежемесячно выплачивали по 180 тысяч рублей. А в июне 2018-го на ее счет поступила дополнительная месячная премия в 356 тысяч рублей. У следствия есть основания полагать, что через этот договор из фонда могли выводиться деньги. Всего за год – около 1,8 млн. рублей.

При этом Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов уточнил журналистам, что возбужденное уголовное дело касается деятельности прежнего руководства фонда, а не нынешнего. Два месяца назад организацией начали руководить другие люди - ее возглавила Татьяна Константинова (основатель фонда поддержки слепоглухих «Со-Единение»), а в правление также вошел муж Доктора Лизы адвокат Глеб Глинка.

- У нас до сих пор нет доступа к расчетным счетам организации, - сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» Татьяна Константинова. - Такое бывает, когда меняется руководство в некоммерческой организации. Доступ к счету предоставляется только когда новый руководитель пройдет регистрацию в Минюсте, налоговой и прочих организациях. У коммерческих организаций это занимает несколько дней, у НКО - около месяца. Но в нашем случае уже даже больше. Когда все процедуры будут завершены, мы с новым правлением хотели бы нанять аудиторов, чтобы точно понимать состояние текущих дел в организации, в ее бухгалтерии.

По словам Константиновой, о возбуждении уголовного дела она узнала из СМИ.

- По словам сотрудников, Ксению Соколову они в фонде уже давно не видели. Я пришла в фонд в конце июня, ее уже не было. Лично я видела Ксению Соколову только раз. Ее дважды приглашали на заседание попечительского совета фонда, она пришла только во второй раз.

- Вам что-то известно о работе адвоката Анны Агранович по договору с фондом Доктора Лизы?

- Это был договор гражданско-правового характера. Адвокат не была в штате, поэтому не обязана была появляться в фонде. Мне попадалось некоторое количество документов, про которые сотрудники сказали, что это было сделано силами Анны Агранович. Но я повторюсь, - плотно разбором дел организации я еще не занималась. Аудит еще не проведен. Полной информации у меня пока нет… Разумеется, я переживаю, какая сейчас репутация сложилась у фонда в СМИ. Мне очень бы хотелось, чтобы все вернулось на круги своя, как это было при Лизе, чтобы «Справедливая помощь Доктора Лизы» ассоциировалась только с благими делами и помощью людям.

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