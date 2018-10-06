В британском Солсбери пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью»
В британском городе Солсбери, получившем мировую известность в связи с отравлением Сергея Скрипаля, состоится концерт классической музыки из «России с любовью».
Об этом сообщает газета The Independent.
В рамках концерта, который пройдет недалеко от дома отравленного Скрипаля, прозвучат классические произведения русских композиторов Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.
При этом один из организаторов мероприятия, Джилл Болтон, заверил издание, что оно не имеет никакого отношения к шпионскому скандалу в Солсбери. Название концерта всего навсего является очевидной отсылкой к одноименному произведению Яна Флеминга о британском агенте Джеймсе Бонде.
Напомним, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в центре Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию токсичного вещества, произведенного в России, ответственность за инцидент лежит на Москве, а непосредственными исполнителями покушения были «агенты ГРУ».
Несмотря на серьезность обвинений, британские власти не потрудились подкрепить их надежными доказательствами. Кроме того, лаборатории ОЗХО не смогли установить страну происхождения использованного в Солсбери отравляющего вещества.
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