2018-10-06T11:04:55+03:00
В мире

В британском Солсбери пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью»

Организаторы мероприятия уверяют, что оно не имеет ничего общего с так называемым «делом Скрипаля»
Денис СУХОВ
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В британском Солсбери пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью»В британском Солсбери пройдет концерт классической музыки «Из России с любовью»Фото: REUTERS
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В британском городе Солсбери, получившем мировую известность в связи с отравлением Сергея Скрипаля, состоится концерт классической музыки из «России с любовью».

Об этом сообщает газета The Independent.

В рамках концерта, который пройдет недалеко от дома отравленного Скрипаля, прозвучат классические произведения русских композиторов Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

При этом один из организаторов мероприятия, Джилл Болтон, заверил издание, что оно не имеет никакого отношения к шпионскому скандалу в Солсбери. Название концерта всего навсего является очевидной отсылкой к одноименному произведению Яна Флеминга о британском агенте Джеймсе Бонде.

Напомним, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии в центре Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию токсичного вещества, произведенного в России, ответственность за инцидент лежит на Москве, а непосредственными исполнителями покушения были «агенты ГРУ».

Несмотря на серьезность обвинений, британские власти не потрудились подкрепить их надежными доказательствами. Кроме того, лаборатории ОЗХО не смогли установить страну происхождения использованного в Солсбери отравляющего вещества.

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