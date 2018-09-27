Расследование про «агента ГРУ» Чепигу-Боширова - это провокация британских спецслужб

СЕГОДНЯ 17:53 2018-09-27T18:05:43+03:00

Телефонный шутник с мировой известностью, которого часто обвиняют в работе на разведку, проанализировал новые данные про «отравителях Скрипалей»

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Пранкер Лексус (Алексей Столяров), которого вместе с Вованом (Владимиром Кузнецовым) за телефонные розыгрыши сильных мира сего нередко обвиняют в работе на спецслужбы России, проанализировал очередную часть расследования Bellingcat и The Insider об «отравителях Скрипалей» и озвучил в колонке для «КП» свои вопросы, на которые у расследователей нет ответов. Хотя, если публиковать материалы такого плана, то логично было бы их учесть. Именно отсутствие ответов на эти вопросы и говорит о том, что не все у западных расследователей сходится. Напомним, Руслана Боширова исследователи называют агентом ГРУ и Героем России, настоящее имя которого якобы Анатолий Чепига.

Ну, а теперь - сами вопросы к исследователям:

1) Есть ли официальное подтверждение, что Чепиге-Боширову было присвоено звание Героя России? Мы не имеем ничего, кроме ссылки на сайт регионального ДОСААФ и то самое дальневосточное училище, где Чепига числится героем. На сайте Кремля указа нет.

2) Менял ли паспорт Чепига на Боширова в 2010 году или же этот паспорт ему давался одновременно для выполнения заданий? После чеченских войн он мог сменить имя и фамилию и засекретить свои данные. Это выглядит вполне реалистично, учитывая случай с полковником Будановым.

3) Увольнялся ли Чепига-Боширов из Минобороны? Если да, то когда? Когда президент говорил, что он гражданский, это могло подразумевать, что он уже на службе не состоял. Как вариант, Боширов мог быть внештатным осведомителем.

4) Кто он все-таки теперь такой и кем работает? Тут опять же зависит все от того - живет он с одним паспортом или двумя.

5) Что он по часам делал в Солсбери? Если он Герой России, якобы имеющий звание полковника ГРУ, приезжая пару раз туда именно в день отравления Скрипалей.

На все эти вопросы необходимо ответить, чтобы не сеять в обществе атмосферу недоверия. Поэтому должно быть внятное объяснение по каждому пункту.

Если верить ходу расследования, они совершенно ни с того ни с сего положили глаз на Дальневосточное училище

Теперь вопросы к Великобритании:

1) Почему, когда подозреваемые раскрыты, и они точно уже не выедут зарубеж, до сих пор нет внятного ответа, где записи с видеокамер дома Скрипалей?

2) Нет отпечатков пальцев на флаконе яда, которым отравились подданные Великобритании?

3) Британцы не комментируют расследование Bellingcat? Если оно достоверное, я думаю, что им ничего не мешало эти данные запросить самим?

4) Где сам Скрипаль, если он жив? Предоставьте хотя бы видео.

5) Что мешало Великобритании самой предоставить эти данные в Совбезе ООН и задать эти вопросы лично министру Лаврову (ведь такой шанс выпал в прошедшую среду)?

6) Задерживались ли Петров и Боширов в Нидерландах (очем писали британские СМИ)? Если да, то под какими фамилиями?

Теперь самое интересное - относительно самого расследования. Я считаю, мы неправильно на него смотрим. От общего к частному. А здесь, как мне видится, все было сделано наоборот.

1) Если верить ходу расследования, они совершенно ни с того ни с сего положили глаз на Дальневосточное училище (почему именно на него, мотострелковых училищ в стране очень много) и стали искать подходящие по возрасту выпуски. Вы представляете, какой это массив информации? Вот вообще весь выпуск искать по фотографиям. Вот даже одно училище. И их соцсети, которых у большинства может и не быть. И найти где-то там какую-то фотографию, которая отдаленно бы напоминала Боширова. Это ведь еще и в короткие сроки.

2) Далее они лопатят ВЕСЬ выпуск этот по данным из паспортной системы. А такая услуга действительно в интернете есть и стоит она недешево. То есть понимаете, смотрят фотографии и данные на весь тот выпуск, пока не натыкаются на нужную фотографию. А ценник на 1 человека - от 5 тысяч рублей. Это называется «форма 1». Представим, сколько это в общем обошлось. Ну, если нет своего человека, имеющего доступ туда.

3) Человек гуглится в сети, и мы натыкаемся на то, что это полковник и Герой.

Я считаю, было иначе:

1) Осведомленный источник (западные спецслужбы, перебежчики, «кроты») кидают уже известное им имя - Анатолия Чепигу.

2) Получаются данные на этого человека через паспортную систему (никто не анализировал выпуск училища).

3) Дальше все гуглится в открытых источниках и подгоняется под якобы проведенное расследование.

Вопрос: кто тот самый источник, сливший реальные данные Боширова Беллингкэту?

Вывод: мы - свидетели огромной провокации, при которой Россия не может раскрыть всех карт в силу определенных причин (нельзя рассекречивать и сдавать наших). А Великобритания этим злоупотребляет и заставляет нас самих себя публично высечь. То, что случилось в Солсбери, не соответствует тому, что рисуют власти Великобритании. Об этом знает и Лондон, и Москва. Британия знает, как подставила наши спецслужбы, России сложно ответить на это открыто. Поэтому МИД РФ и говорит: может, вы уже сами расскажете ЧТО и КАК произошло в Солсбери? И ПРОИЗОШЛО ли? А не будете тыкать в наших «ГРУшников»?

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