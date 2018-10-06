Премьер-министр Испании выразил соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со смертью знаменитой оперной певицы Монсеррат Кабалье. Соответствующее сообщение появилось на странице политика в Твиттер.
«Печальная новость. Скончалась великий посол нашей страны, всемирно признанная оперная сопрано. Монтсеррат Кабалье, ее голос и нежность, всегда останется с нами», - написал премьер.
Ранее стало известно, что Кабарье скончалась в одной из больниц Барселоны, куда была госпитализирована в середине сентября Причина смерти певицы не уточняется, но местные СМИ отмечают, что в последние годы здоровье оперной дивы ухудшилось, она страдала от проблем с мочевым пузырем.
Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Певица прославилась виртуозной техникой пения бельканто и ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.
Всего в репертуаре Кабалье более 80 ролей и около 800 камерных произведений. Похороны певицы состоятся в понедельник, 8 октября.