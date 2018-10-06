Умерла Монсерат Кабалье: Испанская оперная певица скончалась в Барселоне

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-06T10:46:42+03:00

Оперная певица Монсерат Кабалье умерла в возрасте 85 лет

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Умерла Монсерат Кабалье — испанская оперная певица скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Паулу в Барселоне.

Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на собственный источник. Издание напоминает, что Кабалье была госпитализирована 23 сентября.

Причина смерти пока не разглашается. По информации приближенных к семье певицы, в последние годы Кабалье страдала от проблем с мочевым пузырем.

По данным собеседников издания, похороны Кабалье состоятся 8 октября.

Всего в репертуаре каталонской оперной дивы более 80 ролей и около 800 камерных произведенийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Монсерат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Певица прославилась виртуозной техникой пения бельканто и ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672005" frameborder="0"></iframe> Умерла Монсеррат Кабалье.

Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда ей предложили заменить заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Певица не раз приезжала с выступлениями в РоссиюФото: Тимур ХАНОВ

Всего в репертуаре каталонской оперной дивы более 80 ролей и около 800 камерных произведений.