Умерла Монсерат Кабалье: Испанская оперная певица скончалась в Барселоне
Умерла Монсерат Кабалье — испанская оперная певица скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Паулу в Барселоне.
Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на собственный источник. Издание напоминает, что Кабалье была госпитализирована 23 сентября.
Причина смерти пока не разглашается. По информации приближенных к семье певицы, в последние годы Кабалье страдала от проблем с мочевым пузырем.
По данным собеседников издания, похороны Кабалье состоятся 8 октября.
Всего в репертуаре каталонской оперной дивы более 80 ролей и около 800 камерных произведенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Монсерат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Певица прославилась виртуозной техникой пения бельканто и ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.
Умерла Монсеррат Кабалье.
Мировая известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда ей предложили заменить заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.
Певица не раз приезжала с выступлениями в РоссиюФото: Тимур ХАНОВ
Всего в репертуаре каталонской оперной дивы более 80 ролей и около 800 камерных произведений.