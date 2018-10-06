2018-10-06T13:44:29+03:00
Общество

Прощание с Монсеррат Кабалье состоится 7 октября

Церемония прощания с Монсеррат Кабалье пройдет в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс в Барселоне
Денис СУХОВ
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Прощание с Монсеррат Кабалье состоится 7 октябряПрощание с Монсеррат Кабалье состоится 7 октябряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прощание с Монсеррат Кабалье пройдет 7 октября, церемония состоится в центре погребальных ритуалов Лес-Корт в Барселоне.

Об этом сообщает агентство EuropaPress.

Церемония начнется в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Похороны знаменитой оперной певицы назначены на понедельник, 8 октября.

Ранее стало известно, что Кабалье скончалась в одной из больниц Барселоны, куда была госпитализирована в середине сентября Причина смерти певицы не уточняется, но местные СМИ отмечают, что в последние годы здоровье оперной дивы ухудшилось, она страдала от проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Певица прославилась виртуозной техникой пения бельканто и ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Всего в репертуаре Кабалье более 80 ролей и около 800 камерных произведений.

Свои соболезнования в связи со смертью певицы выразил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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