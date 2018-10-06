«Он увеличил ее стоимость»: организатор выставок Бэнкси объяснил самоуничтожение картины на аукционе

СЕГОДНЯ 17:59 2018-10-06T17:59:02+03:00

Ранее работа уличного художника была пропущена через шредер сразу после объявления о ее продаже [видео]

Изменить размер текста: A A

Организатор выставок уличного художника Бэнкси в России Александр Начкебия прокомментировал самоуничтожение картины «Девочка с воздушным шаром» на аукционе Sotheby’s. По его мнению, работа британца была пропущена через шредер специально, чтобы увеличилась ее ценность.

Причем, как отметил эксперт, все было хорошо продумано, при этом акция сделана «с характерной для художника самоиронией и чувством юмора». «Своим перфомансом Бэнкси, с одной стороны, показал, что против продажи своих работ за крупные суммы, а с другой - он еще больше увеличил стоимость картины», - сказал организатор выставок известного стрит-арт художника телеканалу «360».

Также Начкебия заметил, что это уже не первая подобная акция Бэнкси. По его словам, все, что делает британец, он делает для того, чтобы увеличить свои работы в цене. «Таких перфомансов было очень много, начиная от того, как он разбрасывал в толпу напечатанные им деньги и заканчивая работами, которые он пишет поверх предыдущих», - пояснил эксперт.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, работа Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после торгов аукционного дома Sotheby's, на которых ее продали за $1,4 млн. Встроенный в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги изрезал на мелкие полоски большую часть картины.