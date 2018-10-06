2018-10-06T12:32:24+03:00
В мире

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн

В нижней части рамы, в которую помещен шедевр, оказалось устройство для измельчения бумаги
Денис СУХОВ
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Фото: instagram.com/banksy/Фото: instagram.com/banksy/
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Картина «Девочка с шаром» популярного британского андерграундного художника Бэнкси «самоуничтожилась» сразу после продажи за $1,1 млн на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Об этом сообщила газета Financial Times. Кроме того, факт уничтожения картины подтвердил и сам автор на своей странице в Instagram.

«Идет, идет, ушла», - написал художник в комментарии к публикации.

По данным издания, сразу после того, как картина ушла с молотка за 860 тысяч фунтов (около $1,1 млн), ее начал уничтожать встроенный художником в нижнюю часть рамы измельчитель бумаги.

Судя по обнародованным снимкам, шредер изрезал на мелкие полоски более половины картины. Собирается ли новый владелец оплатить пострадавший лот, пока неизвестно. В свою очередь глава департамента современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик отметил, что уничтожение картины является своего рода новым произведением Бэнкси. Инцидент мог быть задуман как иллюстрация быстротечности человеческих эмоций в эпоху социальных медиа.

«Мы были свидетелями искусства Бэнкси. Мы не сталкивались в прошлом с подобной ситуацией... чтобы картина вдруг была разрезана на части по достижении на торгах почти рекордного результата для художника. Мы пытаемся выяснить, что это означает в контексте аукциона», - заявил Бранчик на пресс-конференции после окончания торгов.

В своих работах Бэнкси часто поднимает тему социального неравенства и лицемерия властей. Граффити «Девочка с шаром», выполненное на трафарете, было одной из его самых известных работ. На нем изображена девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар.

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за $1,1 млн.В нижней части рамы, в которую помещен шедевр, оказалось устройство для измельчения бумаги

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