2018-10-06T19:48:42+03:00
Происшествия

СКР опроверг информацию об убийстве пилота разбившегося в Костромской области вертолета

Ранее появилась информация, что летчик якобы был застрелен еще до крушения
Дарья ИВАШКИНА
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Вертолет с замгенпрокурора РФ на борту 3 октября разбился в Костромской области. Фото: Следственный комитет РоссииВертолет с замгенпрокурора РФ на борту 3 октября разбился в Костромской области. Фото: Следственный комитет России
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Следственный комитет России (СКР) опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что пилот вертолета, разбившегося 3 октября в Костромской области, якобы был застрелен до крушения воздушного судна. Как заверила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ни у кого из жертв авиакатастрофы огнестрельных ранений не было.

«Эта информация не соответствует действительности. Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», - сказала Петренко ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 3 октября, вертолет разбился в Костромской области. В результате погибли три человека, в том числе заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. А ранее в субботу, 6 октября, в СМИ появилась информация о том, что пилот потерпевшего крушение вертолета якобы был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину еще до аварии.

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