2018-10-04T13:44:50+03:00
Происшествия

Погибший в авиакатастрофе под Костромой замгенпрокурора требовал от англичан ответов по делу Скрипалей

Глава управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал "КП" о Сааке Карапетяне [фото, видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Вертолет упал в Костромской области вечером 3 октября. Фото: Следственный комитет России.Вертолет упал в Костромской области вечером 3 октября. Фото: Следственный комитет России.
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В Костромской области разбился вертолет, на борту которого находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Замгенпрокурора погиб. За комментариями «Комсомолка» обратилась к руководителю управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры Александру Куренному.

- Заместитель генпрокурора находился в отпуске?

- Совершенно верно.

- Вертолет AS-350 В3 был арендован в Подмосковье — это чаcтное воздушное судно? И для Карапетяна это был частный полет — с его службой никак не связанный?

- Да, все так.

- Карапетян и двое его спутников собирались поохотиться в районе костромского Плеса?

- Такой информации пока у нас нет. Чтобы подтвердить сам факт гибели, должны пройти специальные экспертизы

Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель генерального прокурора России Саак КарапетянФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Причины крушения вертолета известны?

- На месте работает мой коллега из Северо-Западной прокуратуры Олег Колесов и костромской транспортный прокурор Павел Макаров. Они вместе с сотрудниками МЧС и другими службами выясняют все обстоятельства произошедшего.

- Кто погиб в этом вертолете вместе с Карапетяном? Эти люди не имели отношения к Генпрокуратуре?

- У меня пока нет достоверной информации об их личностях. О чем-то конкретном говорить рано.

- Карапетян работал в Генпрокуратуре с 2000-го года. А с 2016 стал заместителем генпрокурора. Международное сотрудничество — главное направление его работы?

- До того, как стать заместителем генпрокурора, он возглавлял Главное управление международно-правового сотрудничества. А в статусе заместителя генпрокурора он курировал международное сотрудничество, транспортную сферу и таможню.

На борту находились три человека. Все они погибли. Фото: Следственный комитет России

На борту находились три человека. Все они погибли. Фото: Следственный комитет России

- Его направление было одним из ведущих?

- Оно было одним из важнейших в Генпрокуратуре.

- С 2016-го по 2018 год были резонансные дела, в которых Карапетян был задействован всерьез?

- Именно по линии Саака Альбертовича мы присутствовали в громких делах. Как надзорный орган.

- Британия предъявляла нам претензии по делу Скрипалей. Это направление вел Карапетян?

- Разумеется. Именно им готовились запросы, в том числе и в Великобританию, по делу Скрипалей. Но до последнего времени эти запросы оставались без ответа. И вот буквально на днях мы получили по линии нашего МИДа официальный отказа от Британии в предоставлении нам в рамках международно-правовой помощи каких-либо документов по делу Скрипалей. Что для нас достаточно странно.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Фото: Следственный комитет России.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Фото: Следственный комитет России.

- Карапетян общался напрямую с коллегами в Великобритании по этому делу?

- У нас есть разные формы сотрудничества. С США регулярно - как минимум раз в квартал — проводятся видео-конференции, где обсуждаются подобные вопросы. С Великобританией подобной практики нет. Все идет только в форме запросов. Так мы с ними и взаимодействуем.

- Связывать это крушение с работой Карапетяна по делу Скрипалей сейчас бессмысленно?

- Вы правы. Призываю дождаться результатов, которые будут установлены сотрудниками МЧС, моими коллегами и коллегами из следственного комитета.

- Супруга Карапетяна была успешным бизнесменом...

- Я бы не хотел касаться сейчас семьи.

- Проводы Карапетяна будут организованы в Москве или на его родине, в Ростовской области?

- Я жду информацию с места трагедии, где работают мои коллеги. Это Костромская область, Солигаличский район.

В Костромской области разбился вертолет. Погибли трое. Видео: Следственный комитет России..

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