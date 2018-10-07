2018-10-07T10:22:55+03:00
Общество

Минфин предлагает бизнесу оказывать соцуслуги населению

В ведомстве разработан законопроект, который допустит в сферу социальных услуг бизнес и некоммерческие организации
Ася РОМАНЧУК
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Россиянам разрешат получать социальные услуги у НКОРоссиянам разрешат получать социальные услуги у НКОФото: Евгения ГУСЕВА
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В Министерстве финансов предложили разрешить бизнесу и некоммерческим организацимя оказывать населению социальные услуги.

Получать их население сможет бесплатно, а государство будет компенсировать траты постащикам.

Разработчики проекта уверены, что это поможет улучшить качество услуг, так как в данной сфере появится конкуренция.

Еще в 2016 году президент предложил местным властям поэтапно передать НКО до 10% средств, выделяемых на социальные программы. А значит привлечь их к исполнению данный проектов.

Вариант оплаты социальных услуг от «частников» предполагает получение человеком сертификатов на определенную сумму, которым можно расплатиться за социальную услугу. Сертификаты будут выдавать государственные структуры, а оплатить можно будет не только частную школу или детский сад, но и услуги по предоставлению документов, пишет газета «Известия».

Данный законопроект уже обсудили в Общественной палате РФ, а сейчас он находится в Госдуме.

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