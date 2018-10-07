Россиянин Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в схватке с Джонсоном
Российский боксёр Артур Бетербиев победил британца Каллума Джонсона, тем самым защитив титул чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе.
Поединок состоялся в это воскресенье, 7 октября, в американском городе Чикаго штата Иллинойс. В конце четвёртого раунда россиянину удалось провести удачную атаку и нокаутировать противника.
Это поражение стало первым в профессиональной карьере Джонсона. До этого в "послужном" списке британца значились 17 побед, 12 из которых нокаутом.
Напомним, что Бетербиев завоевал чемпионский пояс в ноябре прошлого года, одолев немца Энрико Кёллинга. Теперь же в послужном списке россиянина значатся 13 побед, все - нокаутом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что жарче всего в это воскресенье было на ринге в Лас-Вегасе, где сошлись дагестанец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. Российский боец одолел противника в четвертом раунде, поймам его в удушающий захват.