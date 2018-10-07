Гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором был заморожен

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-07T10:53:19+03:00

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов пока не сможет забрать свой гонорар за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Такое заявление сделал глава Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт во время пресс-конференции по итогам схватки.

Он пояснил, что выплата гонорара дагестанскому спортсмену была заморожена на время расследования атлетической комиссии американского штата Невада. Между тем, Макгрегор сможет без проблем получить свои заработанные три миллиона долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672107" frameborder="0"></iframe> Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

Кроме того, существует вероятность, что у Нурмагомедова отнимут чемпионский пояс. Такие разговоры пошли после того, как одержав победу над противником, дагестанский боец перелез через сетку ринга и пошел с кулаками на членов команды ирландца. В результате рядом с октагоном началась драка.

"Не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жёсткое решение", - сказал Уайт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 7 октября, в Лос-Анджеле прошел бой между Нурмагомедовым и Макгрегором. Дагестанцу удалось одолеть своего противника в четвертом раунде, взяв его в удушающий захват.