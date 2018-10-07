2018-10-07T10:53:19+03:00
Спорт

Гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором был заморожен

Существует вероятность, что у дагестанского бойца отнимут чемпионский пояс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандаломБой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандаломФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский боец Хабиб Нурмагомедов пока не сможет забрать свой гонорар за поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Такое заявление сделал глава Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт во время пресс-конференции по итогам схватки.

Он пояснил, что выплата гонорара дагестанскому спортсмену была заморожена на время расследования атлетической комиссии американского штата Невада. Между тем, Макгрегор сможет без проблем получить свои заработанные три миллиона долларов.

Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

Кроме того, существует вероятность, что у Нурмагомедова отнимут чемпионский пояс. Такие разговоры пошли после того, как одержав победу над противником, дагестанский боец перелез через сетку ринга и пошел с кулаками на членов команды ирландца. В результате рядом с октагоном началась драка.

"Не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жёсткое решение", - сказал Уайт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 7 октября, в Лос-Анджеле прошел бой между Нурмагомедовым и Макгрегором. Дагестанцу удалось одолеть своего противника в четвертом раунде, взяв его в удушающий захват.

Еще больше материалов по теме: «Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США самолет совершил посадку на оживленное шоссе
Путин поздравил Нурмагомедова с победой в бою против Макгрегора
Минфин предлагает бизнесу оказывать соцуслуги населению
Нурмагомедов впервые потерпел поражение в одном из раундов боя
Полицейские уточнили число погибших при взрыве в Молдавии
В Италии предложили платить всем жителям страны пособие
Московские фанаты устроили драку после просмотра боя Нармагомедова и Макгрегора
В Армении застрелили экс-депутата парламента Каро Карапетяна
Драка после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор вспыхнула прямо возле октагона
У берегов Гаити произошло землетрясение: погибли не менее 11 человек
"Слишком опасные": Трамп сравнил демократов с мафией
Умер актер Скотт Уилсон, известный ролью в сериале "Ходячие мертвецы"
Итог боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: ирландец попросил Хабиба о пощаде, сдавшись в 4 раунде
Меланью Трамп высмеяли за «костюм рабовладельца»
В парламенте Дании призвали совершить кибератаку на Россию
Помпео вылетел в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном