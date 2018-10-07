Берлускони «раскрыл распространенную ложь» о Черном море

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-07T17:46:15+03:00

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который ранее прилетел в Сочи на день рождения к президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что «раскрыл еще одну распространенную ложь». Так, он заверил, что Черное море на самом деле синего цвета.

В качестве доказательства политик опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой он показывает рукой на Черное море, виднеющееся вдали. Этот снимок он подписал так: «Я раскрыл еще одну распространенную ложь. Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Берлускони заявил, что вылетел в Россию на день рождения к Путину. При этом экс-премьер Италии назвал российского лидера свои другом и выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с ним важные международные вопросы.

Стоит отметить, что в это воскресенье, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 66 лет.