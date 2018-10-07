2018-10-07T22:37:03+03:00
Политика

Асад объяснил «истерию» Запада вокруг ситуации в Идлибе

Также президент Сирии выразил уверенность в том, что эта провинция в конце концов вернется под контроль государства
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Сирии Башар Асад, выступая в воскресенье, 7 октября, перед участниками открывшегося в Дамаске пленума Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ), рассказал о будущем провинции Идлиб, а также объяснил «истерию» Запада по этому поводу.

В частности, глава арабской республики подчеркнул, что российско-турецкое соглашение по Идлибу позволит Дамаску вернуть контроль над этим регионом. «Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства», - сказал политик.

Причем, как заметил Асад, западные страны понимают, что победа в этой провинции сирийских правительственных сил станет судьбоносной. Этим, по мнению президента САР, и обусловлена «истерия» вокруг ситуации в Идлибе. «Причиной западной истерии перед битвой за Идлиб является понимание того, что наступил решающий момент, который, в случае победы сирийцев, приведет к провалу их проектов в регионе», - приводит слова главы арабской республики агентство SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,17 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, в ходе которой, в частности, договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США застрелили рэпера Hollywood Play
Еще одна женщина обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании
Микроавтобус врезался в ограждение подземного перехода в Москве
Генсек ОПЕК поблагодарил Путина за решающую роль в восстановлении рынка нефти
Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку
В Верховной раде рассказали, почему достроить ракетный крейсер «Украина» невозможно
Глава UFC не исключил лишения Нурмагомедова титула чемпиона
Участники «Северного потока - 2» профинансировали 70% капитальных затрат
Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию ядерного полигона
Генсек НАТО объяснил сербам причины бомбардировок Югославии
Британские музыканты раскритиковали Brexit в открытом письме Мэй
Власти КНР подтвердили, что подозревают главу Интерпола в нарушении закона
Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США
Стал известен зачинщик массовой драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве
Появились новые кадры выгрузки С-300 в Сирии
Берлускони «раскрыл распространенную ложь» о Черном море