Асад объяснил «истерию» Запада вокруг ситуации в Идлибе

СЕГОДНЯ 22:37 2018-10-07T22:37:03+03:00

Также президент Сирии выразил уверенность в том, что эта провинция в конце концов вернется под контроль государства

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Президент Сирии Башар Асад, выступая в воскресенье, 7 октября, перед участниками открывшегося в Дамаске пленума Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ), рассказал о будущем провинции Идлиб, а также объяснил «истерию» Запада по этому поводу.

В частности, глава арабской республики подчеркнул, что российско-турецкое соглашение по Идлибу позволит Дамаску вернуть контроль над этим регионом. «Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства», - сказал политик.

Причем, как заметил Асад, западные страны понимают, что победа в этой провинции сирийских правительственных сил станет судьбоносной. Этим, по мнению президента САР, и обусловлена «истерия» вокруг ситуации в Идлибе. «Причиной западной истерии перед битвой за Идлиб является понимание того, что наступил решающий момент, который, в случае победы сирийцев, приведет к провалу их проектов в регионе», - приводит слова главы арабской республики агентство SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,17 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, в ходе которой, в частности, договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.