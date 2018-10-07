Микроавтобус врезался в ограждение подземного перехода в Москве

СЕГОДНЯ 23:00 2018-10-07T23:01:18+03:00

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей

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В воскресенье, 7 октября, на Варшавском шоссе в Москве микроавтобус Volkswagen Multivan врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе трое детей. Причем все пострадавшие в момент аварии находились в салоне микроавтобуса. Между тем, как отмечают очевидцы, всего во влетевшем в ограждение автомобиле было пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают медики и спасатели.

А в это время один из свидетелей ДТП прислал «КП» фото, на которых запечатлены последствия аварии.

ДТП случилось на Варшавском шоссе в Москве

По предварительным данным, пострадали четыре человека

Кстати, напомним о ДТП , случившемся на западе Москвы в конце прошлого года. Как сообщал сайт kp.ru, 25 декабря 2017 года автобус съехал в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». Правда, тогда без жертв не обошлось: в результате инцидента погибли четыре человека. Кроме того, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.