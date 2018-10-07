2018-10-07T23:01:18+03:00
Происшествия

Микроавтобус врезался в ограждение подземного перехода в Москве

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Микроавтобус врезался в ограждение подземного перехода в МосквеМикроавтобус врезался в ограждение подземного перехода в Москве
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 октября, на Варшавском шоссе в Москве микроавтобус Volkswagen Multivan врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.

По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили четыре человека, в том числе трое детей. Причем все пострадавшие в момент аварии находились в салоне микроавтобуса. Между тем, как отмечают очевидцы, всего во влетевшем в ограждение автомобиле было пять человек.

В настоящее время на месте происшествия работают медики и спасатели.

А в это время один из свидетелей ДТП прислал «КП» фото, на которых запечатлены последствия аварии.

ДТП случилось на Варшавском шоссе в Москве

ДТП случилось на Варшавском шоссе в Москве

По предварительным данным, пострадали четыре человека

По предварительным данным, пострадали четыре человека

Кстати, напомним о ДТП , случившемся на западе Москвы в конце прошлого года. Как сообщал сайт kp.ru, 25 декабря 2017 года автобус съехал в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». Правда, тогда без жертв не обошлось: в результате инцидента погибли четыре человека. Кроме того, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США застрелили рэпера Hollywood Play
Еще одна женщина обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании
Асад объяснил «истерию» Запада вокруг ситуации в Идлибе
Генсек ОПЕК поблагодарил Путина за решающую роль в восстановлении рынка нефти
Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку
В Верховной раде рассказали, почему достроить ракетный крейсер «Украина» невозможно
Глава UFC не исключил лишения Нурмагомедова титула чемпиона
Участники «Северного потока - 2» профинансировали 70% капитальных затрат
Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию ядерного полигона
Генсек НАТО объяснил сербам причины бомбардировок Югославии
Британские музыканты раскритиковали Brexit в открытом письме Мэй
Власти КНР подтвердили, что подозревают главу Интерпола в нарушении закона
Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США
Стал известен зачинщик массовой драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве
Появились новые кадры выгрузки С-300 в Сирии
Берлускони «раскрыл распространенную ложь» о Черном море