2017-12-26T11:39:33+03:00
Происшествия

Авария у "Славянского бульвара": водителя влетевшего в переход автобуса не могут допросить из-за серьезной травмы

Состояние 58-летнего Виктора Тихонова резко ухудшилось, и его пришлось госпитализировать [видео]
Александр РОГОЗАkp_ru_msk@rogozavr
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Место происшествия вечером 25 декабря.Место происшествия вечером 25 декабря.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Этой ночью коммунальщики спешно исправляли последствия ЧП у метро «Славянский бульвар». Напомним, днём в понедельник рейсовый пассажирский автобус неожиданно выскочил с дороги на тротуар, въехал в подземный переход и раздавил людей, которые в этот момент поднимались по лестнице. Пять человек погибло, более десятка пострадали.

За ночь монтажникам удалось восстановить перила спуска для маломобильных граждан, которые снес автобус. Когда на месте закончили работу следователи и оцепление было снято, москвичи начали нести к переходу цветы, зажигали свечи - в память о погибших.

Схема ДТП у станции метро "Славянский бульвар". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Схема ДТП у станции метро "Славянский бульвар".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Находившийся за рулем автобуса 58-летний Виктор Тихонов задержан. После аварии он заявил, что в тот момент пытался пропустить к остановке другой автобус и перепутал педали тормоза и газа. Очевидцы говорят, что из автобуса Тихонов выбрался сам. Из визуальных повреждений - только разбитая голова. Однако в следствии сообщили, что водитель, как и некоторые другие пострадавшие, получил серьёзную травму головного мозга.

Медики осматривает тело одной из жертв ЧП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики осматривает тело одной из жертв ЧП.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ожидалось, что уже сегодня следователь выйдет в Дорогомиловский суд с ходатайством об аресте водителя, однако на данный момент это невозможно, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Состояние здоровья Тихонова ухудшилось. Сейчас он госпитализирован в одну из московских больниц. Врачи пока не разрешают его допросить. Возможно, вопрос об аресте мужчины будет перенесен на среду.

По словам водителя автобуса, он перепутал педали газа и тормоза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам водителя автобуса, он перепутал педали газа и тормоза.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем временем следователи изучают записи с камеры, которая была установлена в том самом автобусе и работала в момент инцидента. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы. При этом там напомнили: автобус принадлежит официальному подмосковному перевозчику - Мострансавто. Рейс курсирует между столицей и Одинцовским районом области.

«В автобусе, который въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте, был бортовой видеорегистратор, правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя», - заявили в Дептрансе.

ОФИЦИАЛЬНО

В мэрии рассказали, сколько водителей автобусов ежедневно не выпускают на маршруты по медицинским показаниям

Вчера на месте ЧП побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил транспортниками оперативно проверить техническое состояние всех частных и городских автобусов.

«В столице провели внеплановую проверку автопарков перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве, - сообщили сегодня в мэрии Москвы. - На балансе предприятий свыше восьми тысяч автобусов. Их проверили к 05:00 26 декабря. Специалисты продиагностировали все системы и оборудование, от которых зависит безопасность перевозки пассажиров, — это, в частности, двигатели, трансмиссии, тормоза. Кроме того, проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава.

Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из наиболее важных моментов - медицинский осмотр водителей перед выходом на линию. Для этого Мосгортранс использует автоматизированную систему предрейсовых осмотров. Каждый день не допускают к работе в среднем 0,4 процента водителей от общего количества (примерно 40 человек). Но это не влияет на работу общественного транспорта».

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Автобус извлекли из подземного перехода на Славянском бульваре: видео.Страшная авария в Москве: рейсовый автобус с пассажирами влетел в подземный переход. Четыре человека погибли, ещё одиннадцать пострадали, девять из них госпитализированы.

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