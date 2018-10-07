2018-10-07T23:23:49+03:00
Спорт

Еще одна женщина обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании

Вторая американка сообщила, что футболист домогался ее в Лас-Вегасе
Юлия ДИВЕЕВА
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Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану РоналдуНападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану РоналдуФото: EAST NEWS
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Появилась еще одна женщина, которая рассказала о том, что ее изнасиловал португальский футболист Криштиану Роналду. Об этом сообщил адвокат Лесли Стовалл, который представляет интересы американки Кэтрин Майорги обвинившей нападающего «Ювентуса» в сексуальном насилии.

«Мне позвонила женщина, которая уверяет, что у нее был такой же печальный опыт с Роналду, как и у Майорги», - цитирует его слова Daily Mail.

Стовалл отказался назвать журналистам имя еще одной пострадавшей, но заявил, что передаст все сведения в полицию Лас-Вегаса, где якобы произошли оба инцидента с Роналду и девушками.

Звезда «Ювентуса» решительно отрицает все обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Он в соцсети назвал заявление Майорги выдумкой.

«Изнасилование - это отвратительное преступление, которое противоречит всему, в чем я и верю», - написал он в своем Титтере.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре стало известно, что бывшая модель, а теперь учительница из США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Она заявила в полицию, но не сообщила ни о месте нападения, ни как выглядел нападавший. Из-за недостатка улик расследование было приостановлено. Также сообщалось, что девушка якобы получила от футболиста за молчание $375 тысяч.

Теперь дело снова открыто, а пострадавшая требует $200 тысяч компенсаци.

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