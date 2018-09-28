Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

СЕГОДНЯ 20:12 2018-09-28T20:12:40+03:00

Инцидент якобы произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где футболист проводил отпуск

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Португальского футболиста Криштиану Роналду, выступающего за итальянский клуб "Ювентус" обвинили в изнасиловании. Как пишет журнал Spiegel, с таким обвинением выступила гражданка США Кэтрин Майорга.

Отмечается, что случай якобы произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где спортсмен находился в отпуске. По информации СМИ, через год Роналду выплатил потерпевшей стороне 375 тысяч долларов за отказ от обвинений и молчание.

Напомним, в апреле прошлого года Spiegel уже сообщал об обвинении Роналду в изнасиловании. Сообщалось, что потерпевшей является американка, но не называлось ее имя. Роналду тогда заявил, что материал СМИ является выдумкой и хотел выступить против журнала "всеми средствами, имеющимися в распоряжении".

По данным журнала, 34-летняя Кэтрин Майорга впервые поделилась своими переживаниями о произошедшем около девяти лет назад. Сейчас ее адвокаты оспаривают договор с Роналду и девушкой о неразглашении в суде Невады. Футболист отрицает выдвинутые обвинения, заявляя, что секс с Майоргой был по обоюдному согласию.