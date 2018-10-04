2018-10-04T20:59:13+03:00
В мире

Обвинившая Криштиану Роналду в изнасиловании назвала сумму компенсации

Девушка намерена получить от футболиста 200 тысяч долларов
Дарья ИВАШКИНА
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Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану РоналдуНападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану РоналдуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Адвокаты американки Кэтрин Майорги, обвинившей нападающего итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду в изнасиловании, назвали сумму, которую их клиентка требует от спортсмена в качестве компенсации морального ущерба.

Как выяснилось, девушка в настоящее время находится за пределами США и из-за своего тяжелого эмоционального состояния не намерена пока появляться на публике. Однако, несмотря ни на что, она намерена получить от футболиста 200 тысяч долларов. При этом защитники дали Роналду 20 дней на то, чтобы как-то отреагировать на их заявление, пишет Mirror.

Кроме того, адвокаты пообещали опубликовать документы, которые, по словам юристов, подтвердят, что спортсмен признавался им, что действовал против воли Майорги.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре учительница из США обвинила Роналду в изнасиловании. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Как утверждает девушка, футболист пригласил ее в свой номер, а чуть позже «изнасиловал в ванной комнате», несмотря на то, что его новая знакомая «активно сопротивлялась и кричала».

Между тем форвард итальянского «Ювентуса» отрицает обвинения и намерен судиться с американкой.

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