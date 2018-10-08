Монсеррат Кабалье похоронят рядом с родителями

СЕГОДНЯ 00:09 2018-10-08T00:51:16+03:00

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Оперную диву Монсеррат Кабалье похоронят рядом с ее родителями. Об этом сообщила племянница артистки и ее представитель на церемонии прощания.

Могила оперной певицы будет находиться на кладбище Сант Андреу в Барселоне. Перед захоронением над гробом проведут заупокойную службу. Пока семья актрисы не определилась, в какой именно церкви пройдет отпевание.

Ранее в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс прошла гражданская панихида и церемония прощания с актрисой, на которую пришли тысячи каталонцев. Ожидается, что в понедельник в Барселону прибудет глава правительства Испании Педро Санчес.

Племянница певицы, которую тоже зовут Монсеррат Кабалье, рассказала, что простится с артиской можно будет и в понедельник. Доступ в Лес-Кортс открыт для всех желающих, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в возрасте 85 лет в больнице Сан-Паулу в Барселоне.