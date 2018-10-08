2018-10-08T01:35:55+03:00
Общество

ЕС надеется на освобождение Олега Сенцова

Внешнеполитическая служба Евросоюза распространила заявление
Юлия ДИВЕЕВА
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Олег Сенцов. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человекаОлег Сенцов. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека
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В Евросоюзе обеспокоены здоровьем украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в России по обвинению в терроризме. Брюссель надеется на его скорое освобождение, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Евросоюз солидарен с Олегом Сенцовым и, кроме оперативного и надлежащего лечения, надеется на его безотлагательное освобождение", - цитирует Интерфакс заявление МИД ЕС, распространенное в воскресенье

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский режиссер был осужден 25 августа 2015 года. Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в организации терактов в Крыму и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии города Лабытнанги. А 14 мая этого года он объявил голодовку. Единственным условием ее прекращения он выдвинул освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

В августе пресс-служба омбудсмена РФ распространила фото, сделаные 9 августа 2018 года с личного согласия Сенцова. На них видно, что заключенный самостоятельно стоит на ногах, измождённым не выглядит, рядом на кровати — книги.

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